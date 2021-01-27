Солигорский "Шахтер" проиграл "Краснодару" на сборе в ОАЭ

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского "Шахтера" потерпели третье поражение на предсезонном тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Дубае белорусская команда с результатом 0:3 уступила российскому "Краснодару", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.
Вчера подопечные Романа Григорчука выиграли у клуба из ОАЭ "Лива" - 4:0, а ранее с одинаковым счетом 0:2 уступили серебряным призерам украинского первенства футболистам киевского "Динамо" и чемпиону России "Зениту" из Санкт-Петербурга.
Свой следующий контрольный матч белорусский чемпион проведет с победителем латвийского первенства "Ригой", а на 6 февраля у "Шахтера" намечен спарринг с московским "Спартаком".-0-