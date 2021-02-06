Солигорский "Шахтер" проиграл "Спартаку" на сборе в ОАЭ

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские клубы провели сегодня очередные контрольные матчи перед новым футбольным сезоном, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты солигорского "Шахтера" на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ не удержали победу над московским "Спартаком", уступив с результатом 1:2. На 26-й минуте игры счет открыл новобранец солигорской дружины Егор Филипенко, а ближе к концу встречи спартаковцы в течение трех минут дважды подряд поразили ворота Александра Гутора. До этого чемпионы Беларуси обыграли армянский "Пюник" из Еревана - 3:2, чемпиона Латвии "Ригу" - 1:0 и "Ливу" из ОАЭ - 4:0. Кроме того, "Шахтер" потерпел поражения с одинаковым результатом 0:2 от серебряного призера украинского первенства киевского "Динамо" и российского чемпиона питерского "Зенита", а также с результатом 0:3 проиграл российскому "Краснодару", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. На 9 февраля у подопечных Романа Григорчука намечена вторая встреча с "Пюником", 10 февраля должна состояться игра с российским клубом "Родина" из Москвы и 17 февраля пройдет контрольный матч с национальной сборной Узбекистана.

Минское "Динамо" в первом спарринге на сборе в Сочи разгромило "Тюмень" - 5:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Иван Бахар. В дальнейших планах команды Леонида Кучука - встречи с еще двумя российскими командами "Сочи" и красноярским "Енисеем".

В еще одном сегодняшнем контрольном матче футболисты "Гомеля", вернувшиеся в высшую лигу, победили земляков из "Локомотива" со счетом 2:0.-0-