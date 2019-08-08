Солигорский "Шахтер" проиграл "Торино" в квалификации Лиги Европы

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" потерпел крупное поражение со счетом 0:5 в гостях у итальянского "Торино" в первой встрече 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева вышли вперед уже на 2-й минуте, когда верховую передачу с правого флангв замкнул Андреа Белотти. На 15-й минуте игры после подачи углового удара с левого фланга Армандо Иццо во второй раз поразил ворота Андрея Климовича. После перерыва Андреа Белотти с пенальти оформил свой голевой дубль, а затем Лоренцо Де Сильвестри и Кевин Бонифаци довели дело до разгрома. Ответный поединок состоится 15 августа на поле минского стадиона "Динамо".

Победитель белорусско-итальянской двухматчевой дуэли поспорит в борьбе за выход в групповой этап ЛЕ с лучшей командой пары "Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия). В первой игре в Ереване со счетом 4:0 победил английский клуб.-0-