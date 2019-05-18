Солигорский "Шахтер" разгромил футболистов минского "Динамо" в чемпионате Беларуси

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" разгромили минское "Динамо" со счетом 3:0 в центральном матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Солигорске гости ни в чем не уступали хозяевам и не раз могли добиться успеха, но не реализовали свои шансы. После перерыва картина игры кардинально изменилась и подопечные Сергея Ташуева трижды поразили ворота команды Романа Пилипчука - голевой дубль оформил Юрий Ковалев, а еще один гол забил албанский легионер горняков Элис Бакай.

Результаты других матчей:

"Ислочи" - "Витебск" - 3:0, "Гомель" - "Торпедо-БелАЗ" - 2:3, "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов) - 0:1, "Энергетик-БГУ" - "Минск" - 3:3, "Городея" - "Славия" (Мозырь) - 1:0.

В воскресенье, 19 мая брестское "Динамо" сыграет в гостях у минского "Торпедо", а "Слуцк" примет у себя дома могилевский "Дняпро".

Положение в лидирующей группе: "Шахтер" - 18 очков (8 матчей), БАТЭ - 18 (8), "Ислочь" - 18 (8), "Динамо" (Брест) - 17 (7), "Торпедо-БелАЗ" - 17 (8).-0-