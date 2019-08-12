"Шахтер" разгромил "Неман" в последнем матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Шахтера" одержали крупную победу над гродненским "Неманом" в заключительном матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле солигорского стадиона "Строитель" прошла при полном преимуществе хозяев. Начало разгрому положил Элис Бакай, реализовавший пенальти на 7-й минуте игры, затем отличился Никола Антич, потом голевой дубль оформил ветеран горняков Николай Януш.

После перерыва "Шахтер" продолжал владеть инициативой, и в конце матча Лаша Шиндагоридзе и Сергей Баланович (с пенальти) еще дважды поразили ворота Дмитрия Дударя - 6:0.

Результаты остальных матчей 17-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 4:1, "Дняпро" (Могилев) - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Минск" - 3:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Славия" (Мозырь) - 1:1, "Гомель" - "Слуцк" - 3:4, "Витебск" - "Городея" - 0:2.

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 42 очка (17 матчей), БАТЭ - 40 (16), "Шахтер" - 34 (15), "Динамо" (Минск) - 31 (16).-0-

Фото ФК "Шахтер"