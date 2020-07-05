Солигорский "Шахтер" разгромил "Торпедо-БелАЗ"  в матче чемпионата Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" разгромили "Торпедо-БелАЗ" с результатом 4:1 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Жодино началась с атак "Шахтера" и уже на 12-й минуте Игорь Иванович открыл счет. Пропустив мяч, торпедовцы пошли вперед большими силами, но отыграться не смогли. После перерыва гости снова завладели инициативой и на 58-й минуте лучший снайпер "Шахтера" Виталий Лисакович забил второй мяч в ворота хозяев поля. Через 20 минут Кирилл Премудров сократил разрыв до минимума, но потом Виталий Лисакович и Дмитрий Подстрелов довели дело до разгрома - 4:1в пользу солигорской дружины.

В последнем поединке этого тура в брестский "Рух" у себя дома будет соперничать с минским "Динамо".

Результаты остальных встреч 16-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Энергетикуэ-БГУ" (Минск) - 0:1, "Городея" - "Витебск" - 2:2, "Славия" (Мозырь) - "Слуцк" - 3:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Брест) - 3:3, "Неман" (Гродно) - "Ислочь" (Минский район) - 1:0, "Минск" - "Белшина" (Бобруйск) - 2:2.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (16 матчей), "Шахтер" - 30 (16), "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (16), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Ислочь" (Минский район) - 23 (16), "Витебск" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Рух" (Брест) - 19 (15), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 11 (15), "Белшина" (Бобруйск) - 7 (16).

Бомбардирскую гонку возглавляют Виталий Лисакович ("Шахтер") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по девять мячей.-0-