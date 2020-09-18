Солигорский "Шахтер" с победы стартовал в мужском чемпионате Беларуси по волейболу

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 18 сентября 2020
Минск Ясно +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:45 Стали известны победительницы чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике в трех весовых категориях Спорт
20:38 Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге В мире
20:33 Футболисты "Немана" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси Спорт
20:17 Петр Асаенок выиграл золото чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике Спорт
20:04 Все станции метро работают в штатном режиме Общество
19:48 В ЕАЭС увеличат ставки ввозных пошлин на отдельные виды полимеров этилена Экономика
19:38 Солигорский "Шахтер" с победы стартовал в мужском чемпионате Беларуси по волейболу Спорт
19:37 Головченко обсудил с главой IIHF подготовку к чемпионату мира по хоккею в 2021 году Спорт
19:29 Макей: руководство литовского МИД лезет из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь Политика
19:27 Матч чемпионата КХЛ между "Динамо-Минск" и ярославским "Локомотивом" перенесен Спорт
19:22 Макей о ситуации с паломниками-хасидами на границе: белорусы просто поступили по-человечески Общество
19:19 Максиму Знаку следователи предъявили обвинение Общество
19:11 Ночлег, кошерная еда и обогрев - БОКК о помощи паломникам-хасидам Общество
19:06 Станции метро "Октябрьская" и "Купаловская" закрыты по техническим причинам Регионы
19:04 Макей: белорусское правительство не намерено участвовать в Московском механизме ОБСЕ Политика
18:56 МИД: резолюцию Совета ООН по правам человека рассматриваем как травлю Беларуси со стороны ЕС Политика
18:52 Макей назвал "очень опасным прецедентом" резолюцию СПЧ ООН по ситуации в Беларуси Политика
18:46 "Есть и радикальные меры" - Макей рассказал, какими санкциями Беларусь может ответить ЕС Политика
18:40 Теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме Спорт
18:37 Макей: действия стран ЕС сегодня подрывают суверенитет и независимость Беларуси Политика
18:30 "Рух" разгромил "Смолевичи" в матче 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
18:30 Более 97% котельных ЖКХ Могилевской области получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду Регионы
18:26 Макей: европейские партнеры даже не утруждают себя попытками разобраться в ситуации в Беларуси Политика
18:22 ЕЭК ввела на год ввозную пошлину на полимеры этилена низкой плотности Экономика
18:14 Карпенко: WorldSkills Belarus - незабываемый праздник для всей системы профобразования Общество
17:54 В Минске одному из журналистов подожгли автомобиль Происшествия
17:41 Минтранс Беларуси выступает за скорейшее возобновление международного авиасообщения Общество
17:35 Два электромобиля передали коллективу нацпарка "Припятский" Регионы
17:18 Международный форум "БАНКИТ" пройдет 1-2 декабря в онлайн-формате Экономика
17:11 Экспорт металлопродукции через БУТБ за январь-август вырос на 17% Экономика
Все новости
Все новости
Спорт
18 сентября 2020, 19:38

Солигорский "Шахтер" с победы стартовал в мужском чемпионате Беларуси по волейболу

Фото ВК "Шахтер"
Фото ВК "Шахтер"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" с победы стартовал в мужском чемпионате Беларуси по волейболу. В Могилеве подопечные Виктора Бекши обыграли местный "Коммунальник" со счетом 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из Солигорска ехала в Могилев в отличном расположении духа. Двумя днями ранее "горняки" в "Финале четырех" защитили титул чемпионов Беларуси. Поражение в городе над Днепром явно не входило в планы подопечных Виктора Бекши, которые со старта заставили хозяев площадки ошибаться.

Тренерский штаб "Коммунальника" был вынужден взять тайм-аут. Эта мера сработала частично. В дальнейшем гостевая дружина полностью контролировала ход игры и добилась положительного результата. В рядах солигорчан стоит отметить Максима Шкредова, Андрея Марченко и Илью Бурова. Отлично показал себя в качестве не только диспетчера, но и подающего игрока Дмитрий Ваш.

Не сплоховали и новички четырехкратных чемпионов Беларуси Владислав Драпчинский, Григорий Ющук и Владислав Лошаков, получившие шанс проявить себя. Вместе с тем в Могилев не поехали Владислав Бабкевич, Евгений Грецкий и Максим Богатко, которые вернулись в расположение молодежной сборной Беларуси. Эта команда готовится к первенству Европы в своей возрастной группе.

Во втором туре чемпионата "Шахтер" также на выезде сыграет с минским МАПИДом.

Мужские команды в сезоне 2020/2021 разделены на высшую и первую лиги. В элитном дивизионе выступают 9 команд: "Строитель" (Минск), "Шахтер" (Солигорск), "Энергия" (Гомель), "Легион" (Обухово), "Западный Буг" (Брест), "Марко-ВГТУ" (Витебск), "Борисов-БГУФК" (Борисов), МАПИД (Минск), "Коммунальник" (Могилев). Командам предстоит двухкруговой турнир, по итогам которого состоятся четвертьфинальный, полуфинальный и решающий этапы. Завершится чемпионат Беларуси в конце апреля 2021 года. В мае будет сыгран переходной турнир между дружиной, занявшей 9-е место в высшей лиге, и победителями состязаний в первой лиге.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
волейбол чемпионат Беларуси
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Стали известны победительницы чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике в трех весовых категориях
Фото ФК "Минск" Футболисты "Немана" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси
Петр Асаенок. Фото из архива Петр Асаенок выиграл золото чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике
Головченко обсудил с главой IIHF подготовку к чемпионату мира по хоккею в 2021 году
Фото из архива Матч чемпионата КХЛ между "Динамо-Минск" и ярославским "Локомотивом" перенесен
Виктория Азаренко. Фото tennis.by Теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска
Кочанова провела совещание с руководителями учреждений здравоохранения Минска
Расходы на систему поддержки семей с детьми ежегодно составляют 3,4% ВВП
Яркий сентябрь в Minsk World - акции, скидки и рассрочка до 100 месяцев!
Топ-новости
Лукашенко обращает внимание на возможность шире продвигать белорусские строительные услуги в Россию
Макей: европейские партнеры даже не утруждают себя попытками разобраться в ситуации в Беларуси
Головченко обсудил с главой IIHF подготовку к чемпионату мира по хоккею в 2021 году
Все станции метро работают в штатном режиме
Максиму Знаку следователи предъявили обвинение
Совет Республики: резолюция Европарламента по ситуации в Беларуси носит политизированный характер
Символ гордости за страну - флагшток высотой 60 м открыли в Гомеле
Минтранс Беларуси выступает за скорейшее возобновление международного авиасообщения
ГПК: хасиды-паломники проходят пограничный контроль в Беларусь
Участница женского форума "За Беларусь": нам комфортно жить в нашей стране и мы ее никому не отдадим
Пресс-конференция о конкурсе "Учитель года Республики Беларусь" пройдет 21 сентября в БЕЛТА
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 098 пациентов с COVID-19
В центре Гродно установили памятник святому Губерту
Замгенпрокурора на встрече со студентами БГУ: важно взвешенно относиться к информации
Предприятия Витебской области подписали к Форуму регионов Беларуси и России почти 150 контрактов
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.