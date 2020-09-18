18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" с победы стартовал в мужском чемпионате Беларуси по волейболу. В Могилеве подопечные Виктора Бекши обыграли местный "Коммунальник" со счетом 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из Солигорска ехала в Могилев в отличном расположении духа. Двумя днями ранее "горняки" в "Финале четырех" защитили титул чемпионов Беларуси. Поражение в городе над Днепром явно не входило в планы подопечных Виктора Бекши, которые со старта заставили хозяев площадки ошибаться.

Тренерский штаб "Коммунальника" был вынужден взять тайм-аут. Эта мера сработала частично. В дальнейшем гостевая дружина полностью контролировала ход игры и добилась положительного результата. В рядах солигорчан стоит отметить Максима Шкредова, Андрея Марченко и Илью Бурова. Отлично показал себя в качестве не только диспетчера, но и подающего игрока Дмитрий Ваш.

Не сплоховали и новички четырехкратных чемпионов Беларуси Владислав Драпчинский, Григорий Ющук и Владислав Лошаков, получившие шанс проявить себя. Вместе с тем в Могилев не поехали Владислав Бабкевич, Евгений Грецкий и Максим Богатко, которые вернулись в расположение молодежной сборной Беларуси. Эта команда готовится к первенству Европы в своей возрастной группе.

Во втором туре чемпионата "Шахтер" также на выезде сыграет с минским МАПИДом.

Мужские команды в сезоне 2020/2021 разделены на высшую и первую лиги. В элитном дивизионе выступают 9 команд: "Строитель" (Минск), "Шахтер" (Солигорск), "Энергия" (Гомель), "Легион" (Обухово), "Западный Буг" (Брест), "Марко-ВГТУ" (Витебск), "Борисов-БГУФК" (Борисов), МАПИД (Минск), "Коммунальник" (Могилев). Командам предстоит двухкруговой турнир, по итогам которого состоятся четвертьфинальный, полуфинальный и решающий этапы. Завершится чемпионат Беларуси в конце апреля 2021 года. В мае будет сыгран переходной турнир между дружиной, занявшей 9-е место в высшей лиге, и победителями состязаний в первой лиге.-0-