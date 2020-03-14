Солигорский "Шахтер" стал первым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Беларуси по футболу стал солигорский "Шахтер", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке действующий обладатель кубка страны на поле солигорского стадиона "Строитель" победил жодинское "Торпедо-БелАЗ" со счетом 2:0. Оба гола забил Юрий Кендыш - на 88-й минуте игры он открыл счет, а перед финальным свистком с пенальти установил окончательный результат.

В первой встрече команд, прошедшей 9 марта в Жодино, футболисты "Шахтера" выиграли со счетом 1:0.

Позже вице-чемпион страны борисовский БАТЭ сыграет у себя дома с минским "Динамо". Первый поединок этих команд, состоявшийся на динамовской арене, завершился волевой викторией борисовчан - 2:1. Матч на поле "Борисов-Арены" начнется в 18.30 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Последний полуфиналист кубкового турнира станет известен 15 марта. На поле ФК "Минск" футболисты "Ислочи" (Минский район) встретятся с чемпионом страны брестским "Динамо". В Бресте 10 марта эти соперники не выявили победителя, завершив встречу вничью - 0:0. Арбитр той игры Виталий Севостьяник вынес игрокам 9 предупреждений, а также удалил с поля четырех футболистов.

Мозырская "Славия" вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба "Дняпро".

Первые полуфинальные встречи должны состояться 8 и 9 апреля, ответные - 29 апреля. Решающий поединок 29-го кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона "Динамо".

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-