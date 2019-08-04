Солигорский "Шахтер" стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий обладатель футбольного Кубка Беларуси солигорский "Шахтер" стал последним участником четвертьфинальной стадии очередного розыгрыша, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительной игре 1/8 финала солигорские футболисты обыграли в Гомеле местный "Локомотив" из 1-й лиги национального первенства со счетом 2:1.
Мозырская "Славия" уступала на своем поле гостям из "Витебска" 0:1, но затем переломила ход поединка и добилась волевой победы - 3:1.
До этого в четвертьфинал пробились жодинское "Торпедо-БелАЗ", могилевский "Дняпро", борисовский БАТЭ, минское и брестское "Динамо", а также "Ислочь" из Минского района.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2796 BYN
|2.279 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0553 BYN
|2.056 BYN
|2.064 BYN
|RUB
|3.1743 BYN
|3.17 BYN
|3.18 BYN