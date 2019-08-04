Солигорский "Шахтер" стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий обладатель футбольного Кубка Беларуси солигорский "Шахтер" стал последним участником четвертьфинальной стадии очередного розыгрыша, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительной игре 1/8 финала солигорские футболисты обыграли в Гомеле местный "Локомотив" из 1-й лиги национального первенства со счетом 2:1.

Мозырская "Славия" уступала на своем поле гостям из "Витебска" 0:1, но затем переломила ход поединка и добилась волевой победы - 3:1.

До этого в четвертьфинал пробились жодинское "Торпедо-БелАЗ", могилевский "Дняпро", борисовский БАТЭ, минское и брестское "Динамо", а также "Ислочь" из Минского района.-0-