"Шахтер" сыграет с "Локомотивом", БАТЭ против "Торпедо" и другие пары 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель Кубка страны солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у представителя 1-й лиги гомельского "Локомотива".

Составы остальных пар 1/8 финала:

"Нафтан" (Новополоцк) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино),

БАТЭ (Борисов) - "Торпедо" (Минск),

"Энергетик-БГУ" (Минск) - "Ислочь" (Минский район),

"Динамо" (Минск) - "Гомель",

"Славия" (Мозырь) - "Витебск",

"Динамо" (Брест) - "Минск",

"Дняпро" (Могилев) - "Слуцк".

Матчи за выход в четвертьфинал состоятся 3-4 августа. Победители будут определяться по итогам одного поединка-0-