"Шахтер" сыграет с "Локомотивом", БАТЭ против "Торпедо" и другие пары 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка пар 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий обладатель Кубка страны солигорский "Шахтер" сыграет в гостях у представителя 1-й лиги гомельского "Локомотива".
"Нафтан" (Новополоцк) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино),
БАТЭ (Борисов) - "Торпедо" (Минск),
"Энергетик-БГУ" (Минск) - "Ислочь" (Минский район),
"Динамо" (Минск) - "Гомель",
"Славия" (Мозырь) - "Витебск",
"Динамо" (Брест) - "Минск",
"Дняпро" (Могилев) - "Слуцк".
Матчи за выход в четвертьфинал состоятся 3-4 августа. Победители будут определяться по итогам одного поединка-0-
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