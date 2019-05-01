Солигорский "Шахтер" вслед за "Витебском" вышел в финал Кубка Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера", победив в полуфинале "Ислочь", стали вторыми финалистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После гостевой ничьей (2:2) подопечные Сергея Ташуева на своем поле сразу пошли в атаку, и на 7-й минуте Юрий Ковалев открыл счет. Гости не остались в долгу, и через 5 минут Александр Макась эффектным ударом восстановил равновесие - 1:1. Пропустив мяч, футболисты "Шахтера" снова захватили инициативу, и на 39-й минуте их албанский легионер Элис Бакай второй раз поразил ворота Егора Хаткевича. После перерыва, на 65-й минуте игры, опытный форвард гостей Дмитрий Комаровский вновь сравнял счет - 2:2, переведя встречу в овертайм.

В дополнительное время хозяева действовали гораздо увереннее, и на 101-й минуте блеснул мастерством ветеран Николай Януш, воспользовавшийся отличным пасом словака Юлиуса Сзоке. А за 3 минуты до финального свистка Сергей Матвейчик установил окончательный результат - 4:2 в пользу "Шахтера".

Первыми финалистами кубкового турнира стали будущие хозяева решающего поединка - футболисты "Витебска", которые по сумме двух полуфинальных встреч одолели минское "Динамо" - 1:0 (дома) и 0:0

Финальный поединок 28-го розыгрыша Кубка Беларуси пройдет 26 мая в Витебске.

В двух предыдущих сезонах его обладателями становились футболисты брестского "Динамо". Всего у брестчан 3 трофея, столько же у минского "Динамо", борисовского БАТЭ и бобруйской "Белшины". По два раза Кубок выигрывали "Гомель", солигорский "Шахтер", мозырская "Славия", минский "МТЗ-РИПО" и новополоцкий "Нафтан", по одному - "Минск", гродненский "Неман", минское "Динамо-93", витебский "Локомотив-96" и жодинское "Торпедо-БелАЗ".-0-