16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" выиграл золото чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд. Команда Виктора Бекши обыграла минский "Строитель" со счетом 3:0 (25:18, 25:23, 25:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальный поединок прошел под знаком превосходства команды из Солигорска. Подопечные Виктора Бекши, захватив инициативу, не отдали ее до самого финального свистка. В стане теперь уже четырехкратных чемпионов Беларуси самыми результативными игроками стали Владислав Бабкевич, заработавший 18 пунктов, а также Андрей Марченко, на счету которого 14 очков. Андрей Радюк совершил 10 результативных действий.

В стане "Строителя" самым результативным стал капитан команды Сергей Окулич (12 очков). Шесть очков на счету Сергея Антоновича.

Вход для болельщиков на трибуны "Чижовка-Арены" во время матчей решающей стадии турнира был неограничен. Также велась прямая трансляция с места событий. Для борьбы с распространением коронавируса организаторы просили любителей волейбола надевать маски.

Решение о досрочном прекращении чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд исполнительный комитет Белорусской федерации волейбола принял в апреле, однако в начале сентября оно было отменено. Согласно новому вердикту решающая стадия состязаний прошла в формате "Финала четырех". Бронзовые награды турнира выиграла гомельская "Энергия", победившая в споре за 3-е место обуховский "Легион".-0-