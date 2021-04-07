Солигорский "Шахтер" вышел в полуфинал футбольного Кубка Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят заключительные встречи четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой из них чемпионы страны футболисты солигорского "Шахтера" уступили в Гродно местному "Неману" со счетом 1:2, но прошли дальше, так как месяц назад победили гродненцев на своем поле с результатом 3:0.
В последнем четвертьфинале действующий владелец Кубка борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Витебска". В Борисове витебчане уступили с результатом 1:2.
Первые полуфиналисты определились вчера. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" по сумме двух четвертьфинальных игр оказались сильнее представителя второго дивизиона национального первенства дзержинского "Арсенала" - 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях).
"Ислочь" одолела "Минск" благодаря голу, забитому в выездном поединке. Подопечные Артема Радькова во втором четвертьфинальном матче с "Минском" с 33-й минуты играли в меньшинстве, но не позволили соперникам добиться победы - 0:0. В первой встрече этих команд также была зафиксирована ничья - 1:1, однако благодаря голу, забитому на чужом поле, дальше идет "Ислочь".-0-