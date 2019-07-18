Солигорский "Шахтер" вышел во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" вышел во второй квалификационный раунд футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке с мальтиским "Хиберниансом" футболисты "Шахтера" остались в меньшинстве на 33-й минуте, когда был удален Валерий Громыко. Несмотря на это, команда Сергея Ташуева действовала довольно уверенно и на 65-й минуте Никита Татарков забил гол, оказавшийся победным. Первая игра в Солигорске также завершилась викторией "Шахтера" с тем же счетом - 1:0. Во втором круге квалификации солигорской команде предстоит дважды встретиться с датским "Эсбьергом". Первая игра состоится 25 июля на поле "Шахтера", ответная - 1 августа в Дании.

Еще два представителя Беларуси не смогли преодолеть первый квалификационный барьер Лиги Европы. Футболисты минского "Динамо" уступили по сумме двух встреч латвийской "Лиепае" - 1:1 (в гостях) и 1:2 (дома), а "Витебск" оказался слабее финского "Куопио" - 0:2 (в гостях) и 1:1 (дома).

В главном континентальном турнире - Лиге чемпионов борисовский БАТЭ пробился во 2-й квалификационный раунд, одолев польский "Пяст" (1:1, 2:1), и сыграет с норвежским "Русенборгом". Их первая встреча состоится 24 июля на поле "Борисов-Арены", а вторая пройдет на стадионе "Леркендаль" в Тронхейме.-0-