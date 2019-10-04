4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" завоевал Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужских команд, обыграв на своей площадке вице-чемпиона страны последних трех лет минский "Строитель" со счетом 3:1 (22:25, 28:26, 25:19, 25:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Горняки", проиграв первую партию в упорной борьбе, смогли собраться и переломить ход неудачно складывавшегося поединка. Наладив прием и игру на блоке, солигорчане оставили за собой три следующих сета. В составе победителей результативно сыграл Вячеслав Черепович, которого перевели в диагональ.

Игроки минского клуба поначалу ошибались достаточно редко. Однако ближе к концу встречи их игра в обороне разладилась. В ряде ключевых эпизодов был бессилен даже лучший в составе "Строителя" либеро Максим Будюхин.

Клуб из Солигорска выигрывает Суперкубок второй год подряд. В 2017 году обладателем почетного трофея был минский "Строитель".

В предстоящие выходные стартует чемпионат Беларуси. Обладатель золотых наград последних трех сезонов солигорский "Шахтер" постарается защитить почетный титул. "Горняки" также возьмут старт в квалификации Лиги чемпионов матчами против финского клуба "ВаЛеПа".-0-