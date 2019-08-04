Соперник БАТЭ в Лиге Европы "Сараево" одержал вторую победу в национальном чемпионате

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники борисовского БАТЭ по квалификации Лиги Европы футболисты "Сараево" одержали вторую викторию в чемпионате Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 4-го тура "Сараево" разгромил "Слободу" из Тузлы со счетом 3:0. До этого оппоненты борисовчан обыграли дома "Зриньски" из Мостара 1:0 и сыграли вничью в Зенице с местным "Челиком" - 0:0.

После трех туров турнирную таблицу возглавляют "Сараево" и "Челик", набравшие по 7 очков.

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Сараево" и БАТЭ состоится 8 августа в Зенице, ответный - 15 августа на поле "Борисов-Арены".-0-

Фото "Сараево"