Соперник "Шахтера" по Лиге Европы проиграл второй матч чемпионата Дании

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники солигорского "Шахтера" в квалификации Лиги Европы футболисты датского "Эсбьерга" второй раз проиграли на старте национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке 3-го тура "Эсбьерг" уступил клубу "Норшеллан" со счетом 0:2. До этого оппоненты "Шахтера" проиграли на выезде "Мидтьюланну" 0:1, а дома сыграли вничью с "Хобро" - 1:1. После трех туров датского первенства "Эсбьерг" имеет всего 1 очко и занимает 13-е, предпоследнее место в турнирной таблице.

В первом поединке 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля футболисты "Шахтера" победили в Солигорске с результатом 2:0, ответная встреча состоится 1 августа в Эсбьерге.

Победитель белорусско-датской дуэли сыграет в 3-м круге квалификации ЛЕ с лучшей командой пары "Торино" (Италия) - "Дебрецен" (Венгрия). Их первая игра в Турине завершилась крупной победой итальянского клуба - 3:0.-0-