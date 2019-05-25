Соперниками сборной Беларуси по олимпийской квалификации станут хоккеисты Словакии и Австрии

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси узнали соперников в квалификации к зимним Олимпийским играм 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала состав групп и даты проведения отборочных турниров на главные старты четырехлетия в Пекине.

Девять сборных освобождены от квалификации. Это команды, занимающие высокие места в рейтинге IIHF: Россия, Канада, Швеция, США, Финляндия, Чехия, Швейцария и Германия, а также Китай как организатор Олимпиады.

Еще три участника хоккейного турнира 2022 года в Пекине определятся по итогам квалификации. Отбор пройдет в четыре стадии. За путевки на Олимпиаду поборются 36 сборных. Белорусская команда начнет борьбу с финального раунда в группе D. Матчи состоятся с 27 по 30 августа 2020 года в Словакии. Кроме хозяев соперниками белорусов станут австрийцы, а также сборная с наиболее низким рейтингом в сводной таблице IIHF из числа квалифицировавшихся в финальный раунд.

Сборная Беларуси по хоккею ранее принимала участие в Олимпиадах 1998, 2002 и 2010 годов. Наиболее высокого результата на Играх команда добилась в 2002 году, заняв в Солт-Лейк-Сити четвертое место.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.-0-