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"Арсенал" и "Челси" вышли в 1/16 финала Кубка Англии

Спорт 06.01.2019 | 12:48
Во время матча "Блэкпул" - "Арсенал". Фото "Арсенала"
Во время матча "Блэкпул" - "Арсенал". Фото "Арсенала"

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперник БАТЭ по плей-офф Лиги Европы лондонский "Арсенал" вышел в 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевой встрече 1/32 финала "канониры" уверенно переиграли представителя 3-го дивизиона английского первенства "Блэкпул" со счетом 3:0. В первом тайме дублем отметился 19-летний нападающий Джозеф Уиллок, а незадолго до финального свиста последнюю точку поставил 22-летний нигерийский легионер Алекс Ивоби.

Еще один клуб из британской столицы, который был соперником борисовчан в групповом этапа ЛЕ, "Челси" также вышел в 1/16 финала Кубка ФА, победив на своем поле команду второго дивизиона "Ноттингем Форест" - 2:0. Оба мяча забил испанский форвард Альваро Мората. Результат мог быть более крупным, но еще один испанец Сеск Фабрегас не реализовал пенальти. По информации английской прессы, это был его последний матч за "Челси" перед переходом в "Монако".

Встречи 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и "Арсеналом" состоятся 14 февраля (в Борисове) и 21 февраля (в Лондоне). В эти же дни "Челси" будет противостоять шведскому "Мальме".-0-

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Великобритания, турнир, футбол
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