Соперники белорусских гандболистов по ЧМ россияне вышли в финал турнира в Польше

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной России, которые будут соперниками белорусов на чемпионате мира в Египте, вышли в финал международного турнира в польском городе Ястшембе-Здруй, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче этих состязаний россияне уверенно обыграли команду Алжира со счетом 30:24. Сегодня в решающем поединке за главный приз российские гандболисты будут соперничать с хозяйкой турнира - сборной Польши. Поляки на старте также переиграли алжирцев - 24:21. В этих соревнованиях планировалось участие сборной Беларуси, но затем Белорусская федерация гандбола на основании рекомендаций Министерства спорта и туризма и Минздрава приняла решение отказаться от выезда в Польшу. Год назад белорусские гандболисты выиграли этот турнир, победив команды ОАЭ (31:24), Испании (30:26) и Польши (25:24).

Сейчас белорусские гандболисты под руководством главного тренера национальной сборной Юрия Шевцова проводят учебно-тренировочный сбор в Малорите. Потом команда вернется в Минск и 5 января 2021 года во Дворце спорта "Уручье" проведет свой стартовый матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2022 со сборной Норвегии. На 8 января намечена ответная встреча этих соперников на площадке норвежцев.

Затем белорусские гандболисты отправятся в Египет на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 31 января. На первом этапе планетарного форума сборная Беларуси сыграет в предварительной группе Н с командами России (14 января), Республики Корея (16 января) и Словении (18 января). Борьбу за награды мирового первенства продолжат по три лучшие команды из 8 квартетов.-0-