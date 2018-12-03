Соперники футболистов БАТЭ по Лиге Европы победили в матчах своих чемпионатов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники футболистов БАТЭ по групповому этапу Лиги Европы успешно провели очередные матчи своих национальных чемпионатов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лондонский "Челси" в 14-м туре чемпионата Англии уверенно переиграл на своем поле земляков из "Фулхэма" со счетом 2:0 и сохранил за собой 3-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко (9 побед, 4 ничьи, 1 поражение; разница мячей - 30-11). Лидирует в премьер-лиге действующий чемпион "Манчестер Сити", у которого 38 баллов, на второй позиции "Ливерпуль", набравший 36 очков.

В 16-м туре венгерского первенства футболисты "Види" в Секешфехерваре выиграли у будапештского "Гонведа" 2:0 и обошли его в турнирной таблице, поднявшись на второе место. В активе "Види" 31 очко (9 побед, 4 ничьи, 3 поражения; разница мячей - 28-13), у лидера "Ференцвароша" на 5 баллов больше.

Греческий ПАОК, гостевой встречей с которым борисовчане 13 декабря завершат групповой этап Лиги Европы, свой поединок 12-го тура национального первенства проведет сегодня вечером в гостях у "Ламии". ПАОК лидирует в греческой Суперлиге, набрав 29 очков в 11 проведенных встречах.

Перед заключительным туром соревнований группы L Лиги Европы положение таково: "Челси" - 15 очков (разница мячей - 10-1), БАТЭ - 6 (6-8), "Види" - 6 (3-5), ПАОК - 3 (4-9).-0-