"Сора" с белорусом Родионом Мискевичем в составе проиграла "Равенне" во 2-м туре итальянской волейбольной суперлиги

Во время матча. Фото Lega Pallavolo Serie A

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская "Сора", цвета которой защищает диагональный сборной Беларуси Родион Мискевич, во втором туре уступила соперникам из "Равенны" со счетом 1:3 (16:25, 27:29, 25:18, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус, набравший 15 очков, был одним из самых результативных игроков клуба из региона Лацио. У Родиона Мискевича второй показатель среди бомбардиров "Соры".

В остальных встречах второго тура были зафиксированы следующие результаты: "Пьяченца" - "Модена" - 0:3 (24:26, 21:25, 18:25), "Падуя" - "Вибо Валентия" - 3:0 (26:24, 25:23, 25:23), "Милан" - "Чивитванова" - 0:3 (22:25, 15:25, 20:25), "Трентино" - "Монца" - 3:0 (25:20, 25:16, 25:21), "Перуджа" - "Верона" - 3:0 (25:16, 25:20, 25:18).

Итальянская волейбольная суперлига возглавляет тройку топ-чемпионатов европейских стран. В сезоне 2019/2020 участвуют 13 команд. Они в регулярном сезоне сыграют в два круга по разъездной системе (матчи дома и в гостях). Обладатели наград станут известны после плей-офф, в котором будет участвовать сильнейшая восьмерка по итогам предварительного турнира.-0-