"Сора" с белорусом в составе потерпела поражение от "Кальцедонии" в первом туре итальянской волейбольной суперлиги

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская "Сора", цвета которой защищает диагональный сборной Беларуси Родион Мискевич, в первом туре уступила соперникам из "Кальцедонии" (Верона) со счетом 0:3 (19:25, 20:25, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Родион Мискевич был одним из самых заметных игроков своей команды, набрав за игру 13 пунктов. С довольно высоким показателем эффективности в атаке (48%) уроженец Гродненской области возглавил список бомбардиров "Соры".

В остальных встречах первого тура были зафиксированы следующие результаты: "Латина" - "Перуджа" - 2:3 (27:29, 29:27, 22:25, 25:18, 14:16), "Чивитанова" - "Пьяченца" - 3:0 (26:24, 27:25, 25:20), "Модена" - "Падуя" - 3:0 (25:21, 25:19, 25:15), "Равенна" - "Тренто" - 0:3 (26:28, 15:25, 21:25),. "Монца"- "Милан" - 0:3 (22:25, 27:29, 21:25).

Итальянская волейбольная суперлига возглавляет тройку топ-чемпионатов европейских стран. В сезоне 2019/2020 участвует 13 команд. Они в регулярном сезоне сыграют в два круга по разъездной системе (матчи дома и в гостях). Обладатели наград станут известны после плей-офф, в котором будет участвовать сильнейшая восьмерка по итогам предварительного турнира. -0-