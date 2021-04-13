Соревнования по кросс-триатлону и полумарафон планируют провести летом в Бресте

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте летом планируют провести соревнования по кросс-триатлону и легкоатлетический полумарафон, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

Регистрация на оба спортивных мероприятия открывается 15 апреля.

3 июля в Бресте планируют провести состязания по кросс-триатлону. Участникам предложат проплыть 500 м в открытой воде, проехать 10 км по пересеченной местности на велосипеде и в завершение пробежать 3 км. Локацией выбраны участок Мухавца возле спасательной станции, а также побережье реки. "В Бресте такие соревнования для любителей проведем впервые. Думаю, они привлекут много желающих: в стране таких мероприятий мало. В принципе, дистанции небольшие, преодолеть их сможет каждый", - отметила Олеся Округ.

На 4 июля намечен Брестский полумарафон. Его участники смогут пробежать 5 км, 10 км и 21 км 97,5 м. Планируются и детские забеги. Стартовать любители спорта будут рядом с площадкой у входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". "Мы опробовали разные маршруты. Но для многих приезжающих к нам людей важно сделать фото с забега на фоне символа города - Брестской крепости", - пояснила начальник отдела спорта и туризма.

Организаторы рассчитывают, что оба мероприятия привлекут внимание. "Люди соскучились по соревнованиям. В прошлые выходные в Бресте прошли три забега. Многие поучаствовали в двух из них. Знаю, один человек зарегистрировался на все три - пробежал 5 км, 7 км и 10 км", - добавила Олеся Округ.-0-