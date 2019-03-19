Соревнования по легкой атлетике памяти тренера Василия Еремина пройдут в Могилеве

19 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Открытые республиканские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера БССР Василия Еремина пройдут 19-21 марта в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Традиционные состязания в девятнадцатый раз соберут юных легкоатлетов из Брестской, Витебской и Гомельской областей - всего более 230 спортсменов.

Юноши и девушки 2004-2005 годов рождения в течение двух дней (20-21 марта) будут бороться за награды в личном зачете. Спортсмены выступят в 13 видах: беге на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 60 м с барьерами, 3000 м спортивной ходьбой, смешанной эстафете, прыжках в высоту, длину, тройным с разбега, толкании ядра. Победителям и призерам соревнований вручат кубки, медали и грамоты.

Василий Моисеевич Еремин - тренер, мастер спорта, выдающийся спортивный деятель Беларуси. После окончания спортивной карьеры 11 лет руководил Могилевской школой высшего спортивного мастерства и 18 лет - детской юношеской школой №2. Воспитал целую плеяду спортсменов и тренеров, которые сегодня продолжают его дело.-0-