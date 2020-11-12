Соревнования по спортивным бальным танцам пройдут 14-15 ноября в Гомеле

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый республиканский турнир по спортивным бальным танцам Gomel Open и открытый чемпионат Гомельской области по спортивным бальным танцам пройдут 14-15 ноября в городе над Сожем, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

Местом проведения состязаний станет спортивный комплекс "Локомотив". На турнире соберутся лучшие спортивные бальные танцевальные пары Беларуси. Они будут представлять около 30 организаций и клубов.

Участники выйдут на паркет соревноваться в 55 возрастных и классификационных группах. Зрителям и профессиональной судейской коллегии будут представлены европейская (медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп) и латиноамериканская (ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв) программы.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 14 ноября.

Организаторами мероприятия выступают управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, ОО "Гомельская областная федерация спортивного танца". Турнир проводится под эгидой СОО "Белорусский республиканский танцевальный союз".-0-