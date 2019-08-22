Соревнования по велосипедному спорту на шоссе пройдут в Кировском районе 24-25 августа

22 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. 51-й традиционный мемориал Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда К.П. Орловского по велосипедному спорту на шоссе пройдет в агрогородке Мышковичи Кировского района 24-25 августа, сообщили БЕЛТА в Кировском райисполкоме.

Ежегодные состязания соберут спортсменов со всех областей и Минска. Откроется мемориал детскими велогонками. Оспаривать первенство на короткой дистанции будут юные жители Мышковичей и райцентра. Лучшим вручат заслуженные награды, остальным участникам достанутся поощрительные призы.

Первыми на старт групповой гонки выйдут мужчины, которым предстоит преодолеть по трассе 120 км. За ними на дистанции 80 км за победу сразятся женщины. На следующий день состоится гонка-критериум. Мужчинам предстоит проехать 60 км, женщинам - 40 км. Победителей и призеров состязаний в личном и командном зачетах наградят ценными призами и дипломами. Кроме того, команде-победительнице по итогам двух дней соревнований вручат переходящий кубок.

Организаторами соревнований выступают управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, отдел по образованию, спорту и туризму Кировского райисполкома.

Кирилл Прокофьевич Орловский родом из Мышковичей. Руководил партизанским диверсионным отрядом в Польше, участвовал в гражданской войне в Испании, был советским разведчиком в Китае, руководителем партизанского отряда во время Великой Отечественной войны. Лишившись обеих рук, он не пал духом. В 1945 году возглавил колхоз "Рассвет" Кировского района, который первым в СССР получил чистую прибыль в миллион рублей. Кроме двух Золотых Звезд Героя был удостоен пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени и многих медалей. Его именем назван колхоз "Рассвет", Могилевский государственный агролесотехнический колледж, школа в Кировске, улицы в Могилеве, Бобруйске, Клецке. В центре Мышковичей установлен бюст, у его подножия два символа человеческой судьбы Орловского - винтовка и плуг.-0-