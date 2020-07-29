Соревнования в беге на 10 тыс. м пройдут в Минске 30 июля

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования в рамках чемпионата Беларуси в беге на 10 тыс. м пройдут 30 июля в столичном РЦОП по легкой атлетике, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Анна Каминская.

"БФЛА провела 28 июля состязания в толкании ядра, подарив праздник не только спортсменам и их тренерам, но и жителям Минска. Турнир прошел в формате городского шоу. А уже 30 июля соревнования в рамках чемпионата Беларуси перенесутся на дорожки минского РЦОП по легкой атлетике, где будут определены победители в беге на 10 тыс. м. Участие в нем примут сильнейшие спортсмены Беларуси среди мужчин и женщин", - сказала Анна Каминская.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающей борьбы для зрителей были организованы конкурсы.

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Главным стартом этого сезона станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-