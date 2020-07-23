Состав женской команды на ЧМ по борьбе определят по итогам турниров в Киеве и Минске - главный тренер сборной Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав женской команды на чемпионат мира по борьбе, который пройдет 12-20 декабря в Белграде (Сербия), определят по итогам турниров в Киеве и Минске. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА главный тренер сборной Беларуси по женской борьбе Олег Райхлин.

"Девочки долго не выступали. Нам предстоит участвовать в 50-м международном турнире на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя и соревнованиях в Киеве. На основании этих состязаний будет определен состав команды, которая выступит на мировом форуме в Белграде, - сказал Олег Райхлин. - Представительницы женской борьбы находятся сейчас на сборе в "Раубичах". Все спортсменки чувствуют себя хорошо. У нас есть лидеры в каждой весовой категории. Готовимся и настраиваемся на продолжение сезона".

Он отметил, что чемпионат мира-2020 важен для спортсменок как турнир высокой мотивации, проверка в конце сезона. По его словам, первостепенное внимание все равно будет уделяться подготовке к соревнованиям олимпийской квалификации в 2021 году.

Наставник сборной заострил внимание на том, что в Беларуси есть талантливые девушки среди кадетов, юниоров и молодежи. По его словам, с ними работают точечно. "У нас нет такого человеческого резерва, чтобы разбрасываться спортсменками. Важно найти подход к каждой, заинтересовать, чтобы она могла самоотверженно тренироваться и показывать высокие результаты", - добавил он.

На счету белорусских спортсменок одна неименная лицензия на Игры в Токио, завоеванная Ириной Курочкиной (весовая категория 57 кг) на мировом форуме-2019 в Нур-Султане (Казахстан). Турниры олимпийской квалификации по борьбе запланированы на март 2021 года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-