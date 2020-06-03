Состязания по метанию копья будут транслировать онлайн

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по метанию копья запланированы на 12 июня, их онлайн-трансляция начнется в 18.00. Спортсмены выйдут в сектора областного спорткомплекса "Брестский" и РЦОП "Стайки", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Победителя определят по итогам шести попыток в каждом из выступлений. "В первом состязании выступит Татьяна Холодович, ее оппонентом станет Алексей Котковец. Татьяне Холодович будет предоставлена фора 15,67 м. Кроме того, женский снаряд весит 600 г, мужской - 800 г. Бороться этим атлетам предстоит очно в Бресте. Во втором противостоянии выступят Александр Козловский, Николай Климук и Валерий Изотов. Первый спортсмен будет соревноваться в "Стайках", а последние два атлета - в Бресте", - рассказали в пресс-службе БФЛА.

Как добавили в пресс-службе, в третьем состязании выступит Полина Лоско, она выйдет в сектор в Бресте. И Карина Буткевич, которая попробует одолеть соперницу в "Стайках".

За выступлениями спортсменов можно будет наблюдать на YouTube-канале БФЛА AthleticsBY.

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