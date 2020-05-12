Состязания в режиме онлайн в тройном прыжке пройдут в Беларуси 19 мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования в тройном прыжке запланированы в Беларуси на 19 мая, их онлайн-трансляция начнется в 18.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

"Соревнования пройдут в безопасном формате. Прыгуны сразятся в личном и командном зачетах. В сектор выйдут Ирина Васьковская и Виолетта Скворцова, которые будут прыгать в ОСК "Брестский". В столичном РЦОПе по легкой атлетике выступят Егор Чуйко и Марк Мажейка", - рассказали в пресс-службе.

В личной борьбе победитель будет определен по лучшему результату в шести попытках. "Командная борьба станет битвой полов. Лучшие метры, показанные участниками, будут суммироваться, а для равного положения сил мужская команда предоставит женской фору в 4,41 м", - добавили в пресс-службе.

За выступлениями спортсменов можно будет наблюдать на YouTube-канале БФЛА AthleticsBY.

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