13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий победитель главного континентального клубного турнира лондонский "Челси" в поединках за выход в четвертьфинал будет соперничать с французским "Лиллем". Финалист прошлого розыгрыша "Манчестер Сити" дважды сыграет с португальским "Спортингом" из Лиссабона. Еще один английский клуб "Ливерпуль" будет соперничать с итальянским "Интером" из Милана. Оппонентом футболистов "Манчестер Юнайтед" будет испанский "Атлетико" из Мадрида. Французский "Пари Сен-Жеремен" сыграет с мадридским "Реалом".

Составы остальных пар: "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Турин, Италия), "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия).

Поединки за выход в четвертьфинал ЛЧ пройдут в феврале-марте 2022 года.-0-