Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка пар 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси - 2021/2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С этой стадии в борьбу вступят представители элитного дивизиона, которые сыграют в гостях с командами низших лиг национального первенства. Нынешние владельцы трофея футболисты борисовского БАТЭ в поединке за выход в 1/8 финала встретятся с "Барановичами". Финалист прошлого кубкового турнира "Ислочь" из Минского района будет соперничать с гомельским "Локомотивом". Оппонент чемпиона страны солигорского "Шахтера" станет известен после матча между гомельским ГОЛХУ и "Уздой".

Составы остальных пар: "Нафтан" (Новополоцк) - "Динамо" (Брест), "Стэнлес" (Пинск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Днепр" (Могилев) - "Минск", "Малорита" - "Слуцк", "Белшина" (Бобруйск) - "Рух" (Брест), "Орша" - "Гомель", "Партизан" (Солигорск) - "Спутник" (Речица), "Волна" (Пинск) - "Славия" (Мозырь), "Арсенал" (Дзержинск) - "Сморгонь", "Лида" - "Динамо" (Минск), "Молодечно" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Смолевичи" - "Витебск", "Крумкачы" (Минск) - "Неман" (Гродно).

Встречи 1/16 финала состоятся 22 и 23 июня.

В недавнем решающем поединке 30-го розыгрыша БАТЭ в пятый раз завоевал Кубок, победив в Гомеле "Ислочь" со счетом 2:1.

По три раза Кубком Беларуси владели минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-