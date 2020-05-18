Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Беларуси по футболу

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола сегодня состоялась жеребьевка второго раунда розыгрыша Кубка Беларуси - 2020/2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В борьбе за выход в 1/16 финала кубкового турнира сыграют:
"Полоцк-2019" - "Химик" (Светлогорск),
"Стэнлес" (Пинск) - "Арсенал" (Дзержинск),
"Новая Припять" (Ольшаны) - "Волна (Пинск),
"Барановичи" - "Сморгонь",
"Строитель" (Копыль) - "Орша",
"Спартак" (Шклов) - "Нафтан" (Новополоцк),
"Осиповичи" - "Спутник" (Речица),
БГУ (Минск) - "Гомель",
"СМИ-Автотранс" (Смолевичи) - "Слоним-2017",
"Мелиоратор" (Житковичи) - "Лида",
"Першы Рэгiен" (Брест) - "Локомотив" (Гомель),
"Горки" - "Ошмяны",
"Кронон" (Столбцы) - "Гранит" (Микашевичи),
"Энергетик-БГАТУ" (Минск) - "Островец",
"Бумпром" (Гомель) - "Днепр" (Могилев).
Все матчи запланированы на 6 июня.
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси намечена на 8 июня. На этой стадии в борьбу вступят представители высшей лиги чемпионата Беларуси.
В розыгрыше нынешнего сезона осталось провести главный поединок: 24 мая на минском стадионе "Динамо" трофей разыграют борисовский БАТЭ и брестское "Динамо".-0-