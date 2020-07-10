Состоялась жеребьевка четвертьфиналов футбольной Лиги чемпионов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальной стадии ЛЧ испанский "Атлетико" из Мадрида сыграет с немецким "Лейпцигом", а французский "Пари Сен-Жермен" встретится с итальянской "Аталантой" из Бергамо.

Остальные пары 1/4 финала определятся после ответных поединков 1/8 финала.

Лучшая команда пары "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия; первый матч - 1:2) будет соперничать с победителем пары "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Турин, Италия; первый матч - 1:0).

Победитель пары "Челси" (Лондон, Англия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия; первый матч - 0:3) сыграет с лучшей командой из пары "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания; первый матч - 1:1).

Ответные встречи 1/8 финала состоятся 7-8 августа.

Нынешний сезон футбольной Лиги чемпионов будет доигран в формате "Финала восьми" в португальском Лиссабоне. Четвертьфинальные встречи пройдут 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, причем команды сыграют по одному матчу. Решающий поединок намечен на 23 августа.

Позже в Ньоне состоится жеребьевка второго по рангу континентального клубного турнира - Лиги Европы.

Состоялась жеребьевка футбольной Лиги Европы Финальный этап Лиги Европы пройдет 10-21 августа в Германии на аренах Гельзенкирхена, Дуйсбурга, Дюссельдорфа и Кельна.

Все матчи турниров под эгидой УЕФА будут проходить без зрителей до дальнейших указаний.-0-