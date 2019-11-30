Состоялась жеребьевка финальной стадии футбольного Евро-2020

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа финального турнира футбольного чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион континента сборная Португалии попала в группу F вместе с командами Германии и Франции. Еще один участник этого квартета определится в марте 2020 года после матчей плей-офф Лиги наций (победитель лиг А или D). Среди возможных участников этой группы и сборная Беларуси, которая в полуфинале лиги D встретится с командой Грузии. Также, в случае успеха, белорусы могут попасть в группу С, где сыграют сборные Нидерландов, Австрии и Украины.

Составы остальных групп финальной стадии Евро-2020:

А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

D - Англия, Хорватия, Чехия, победитель лиги С.

Е - Испания, Швеция, Польша, победитель лиги В.

Матчи 16-го по счету финального турнира чемпионата Европы пройдут с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах разных стран Старого Света. Матч открытия состоится в Риме на "Стадио Олимпико", финал пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.-0-