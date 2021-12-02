Состоялась жеребьевка розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка очередных этапов розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. В этом сезоне призовой фонд турнира впервые представлен в криптовалюте и на данный момент составляет почти Br15 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий обладатель Кубка страны гомельский ВРЗ в матче 1/16 финала сыграет 8 декабря в гостях у солигорского клуба "Добрица". Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с победителем встречи поединка в Бресте между местным клубом "Меркурий-ГТК" и минской "Столицей" (5 декабря). В решающем поединке прошлого кубкового розыгрыша ВРЗ обыграл "Столицу" в серии послематчевых пенальти.

Составы остальных пар 1/8 финала нынешнего Кубка Беларуси: "Борисов-900" - "Охрана-Динамо" (Минск), "Динамо-БНТУ" (Минск) - "Городокские львы" (Городок), "Мелиоратор" (Ганцевичи) - "Минск", "Лида" - "Витэн" (Орша), "Дорожник" (Минск) - БЧ (Гомель), ЦКК (Светлогорск) - "Молодечногаз" (Молодечно), "УВД-Динамо" (Гродно) - "Хмель" (Витебск). Встречи пройдут 25 декабря, а четвертьфинальные матчи состоятся 29 декабря и 5 января. Решающий этап 32-го по счету Кубка Беларуси по мини-футболу "Финал четырех" пройдет 8-9 января на площадке минского дворца спорта "Уручье".

Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Пять раз Кубок завоевывал столичный МАПИД.-0-