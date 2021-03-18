Состоялись матчи третьего тура финального этапа "Кожаного мяча"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня прошли матчи третьего тура финального этапа республиканских футбольных соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результаты третьего игрового дня:

Мальчики

Младшая группа (2010-2011 г.р.)

"Птичь" (Могилевская обл.) - "Гайна" (Минская обл.) - 9:1,

"Жабинка" - "Спартак" (Минск) - 0:9,

"Партизан" (Минск) - "Юность" (Гродненская обл.) - 3:7,

"Юниоры" (Гомельская обл.) - "Поставы" - 4:5.

Средняя группа (2008-2009)

"Торпедо" (Могилев) - "Сатурн" (Минская обл.) - 2:12,

"Витовт" (Брестская обл.) - "Олимпия" (Минск) - 0:2,

"Фрунзенец" (Минск) - "Медведи" (Гродненская обл.) - 9:1,

"Полесье" (Гомельская обл.) - "Лиозно" - 3:2.

Старшая группа (2006-2007)

"Ветразь" (Могилевская обл.) - "Легионер Жодино" - 9:2,

"Полесье" (Брестская обл.) - "Сябры" (Минск) - 12:2,

"Партизан" (Минск) - "Алмаз" (Гродно) - 1:13,

"Юниоры" (Гомельская обл.) - "Юность" (Витебская обл.) - 2:4,

Девочки (2009-2011)

"Торпедо" (Могилев) - "Городея" - 3:6,

"Комета" (Брестская обл.) - "Орлята" (Минск) - 6:7,

"Олимпия" (Минск) - "Надежда" (Гродненская обл.) - 4:1,

"Метеоры" (Гомель) - "Шумилино" - 3:2.

В пятницу, 19 марта, пройдут стыковые матчи за итоговые места.

Этот финальный турнир должен был состояться в сентябре прошлого года, но в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на март 2021 года. В соревнованиях принимают участие только ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Традиционно организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-