Состоялись отборочные матчи Всемирного онлайн-чемпионата по "Футболу для дружбы" 2021

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы, 24 и 25 мая участники более чем из 200 стран в составе 32 сборных Дружбы сыграли отборочные матчи Всемирного онлайн-чемпионата по "Футболу для дружбы" 2021 года. Полуфиналы и финал пройдут 29 мая. Чемпионат является одним из ключевых мероприятий 9-го сезона Международной детской социальной программы "ПАО Газпром" "Футбол для дружбы" (F4F).

В полуфинал вышли команды "Аргали", "Бородатый гриф", "Горностай" и "Красноногий ибис" с юными футболистами из 19 стран. Чемпионат мира по футболу "Футбол для дружбы" 2021 года проходит в цифровом формате на базе многопользовательского футбольного симулятора "F4F World", специально разработанного для программы и бесплатно доступного на 27 языках для операционных систем MS Windows, Apple MacOS, Android и iOS.

Открытая жеребьевка международных сборных Дружбы прошла еще в конце апреля. Мальчики и девочки более чем из 200 стран могли подать заявку или были представлены к участию национальными футбольными академиями.

В текущем году в чемпионате мира "Футбол для дружбы" в числе других принимают участие международные команды, названные в честь видов исчезающих животных: "Китайский аллигатор", "Красноногая ворона", "Черная акула", "Широкоплечий носорог", "Манул", "Звездоносый крот", "Лесной филин", "Западный длиннохвостый еж". Данная традиция заложена в 2018 году и призвана привлечь внимание к проблемам защиты окружающей среды и биоразнообразия.

На мероприятиях Международного онлайн-лагеря юные участники под руководством педагогов и юных тренеров под девизом "Объединяя друзей – объединяем мир" с большим интересом готовились к Всемирному онлайн-чемпионату "Футбола для дружбы" 2021. С 15 по 23 мая в рамках воркшопов и других форматов онлайн-мероприятий они имели возможность найти новых друзей со всего мира, обменяться мнениями и своим пониманием Девяти ценностей программы – таких как дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Победителем Всемирного онлайн-чемпионата по "Футболу для дружбы" 2020 стала команда "Гранулированная саламандра", в которую вошли юные игроки из Боснии и Герцеговины, Латвии, Казахстана, ОАЭ, России и Турции.

Рохит Пеерис, 12 лет, юный футболист из Шри-Ланки: "Участвуя во Всемирном онлайн-чемпионате по "Футболу для дружбы" 2021 года и играя в своей замечательной команде, я познакомился с ребятами из 100 стран одновременно. Я горжусь и счастлив, что мне довелось встретить людей одного со мной возраста со всего мира. У меня также была возможность общаться с ними на различных семинарах и занятиях в группах. "Футбол для дружбы" – действительно уникальный проект. Я уже с нетерпением жду того момента, когда он снова пройдет офлайн и я смогу встретить всех своих друзей лично".

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие 8 сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Представители Беларуси участвуют в Международной детской социальной программе "Футбол для дружбы" с 2014 года. В 8-м сезоне "Футбол для дружбы" Беларусь представляли три юных футболиста: Анастасия Дуньчик, Татьяна Колтович, Влада Жук – воспитанницы футбольного клуба ФК "Минск".

Официальный интернет-ресурс программы находится здесь.

Информационный партнер Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" – Белорусское телеграфное агентство.