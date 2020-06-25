Состоялись первые четвертьфиналы Кубка Беларуси по футболу среди женских команд

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четвертьфинальные поединки состоялись в розыгрыше Кубка Беларуси по футболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер нынешнего национального чемпионата минское "Динамо-БГУФК" неожиданно легко переиграл серебряного призера прошлого чемпионата страны футболисток минской "Зоркi-БДУ" со счетом 6:0.

Точно с таким же результатом гродненский "Неман" разгромил в гостях воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва.

Куда более упорным получился поединок в Могилеве, где спортсменки местного "Днепра" принимали "Бобруйчанку". По ходу встречи хозяйки дважды вели в счете - 1:0 и 2:1, но в итоге не удержали даже ничью, уступив с результатом 2:3.

Ответные матчи за выход в полуфинальную стадию пройдут 8 июля.

Нынешние обладатели Кубка и чемпионки страны футболистки "Минска" вступят в борьбу с полуфинала. Женская команда ФК "Минск" выигрывала Кубок восемь раз, десять трофеев у "Бобруйчанки", могилевская "Надежда" четырежды побеждала в кубковом турнире, по три раза обладательницами Кубка становились спортсменки "Зоркi-БДУ" и витебского "Университета".-0-