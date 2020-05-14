Состоялись первые матчи 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись первые игры 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Минске спортсмены "Динамо-БНТУ" принимали "Борисов-900" и уступили со счетом 1:2.

Гродненский клуб "УВД-Динамо" уверенно переиграл на своей площадке "Охрану-Динамо" из Минска - 4:0 (3:0).

Ранее ФК "Минск" также у себя дома разгромил светлогорский ЦКК со счетом 5:1 (3:0), а "Щучин" уступил гостям из минского "Дорожника" с результатом 4:7 (1:3).

Ответные поединки за выход в четвертьфинал должны состояться 17 мая.

Победители двухраундовых дуэлей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими 1-4 места в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), "Витэн" (Орша), "Столица" (Минск) и ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства проходят без зрителей.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за 3-е место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-