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16 марта 2021, 21:11

Состоялись первые матчи финального этапа "Кожаного мяча"

Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня стартовал финальный этап республиканских футбольных соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результаты первого игрового дня:

Мальчики

Младшая группа (2010-2011 г.р.)

"Юность" (Гродненская обл.) - "Гайна" (Минская обл.) - 10:1,

"Спартак" (Минск) - "Поставы" - 9:0,

"Птичь" (Могилевская обл.) - "Партизан" (Минск) - 14:4,

"Юниоры" (Гомельская обл.) - "Жабинка" - 6:0.

Средняя группа (2008-2009)

"Медведи" (Гродненская обл.) - "Сатурн" (Минская обл.) - 13:0,

"Олимпия" (Минск) - "Лиозно" - 4:1,

"Торпедо" (Могилев) - "Фрунзенец" (Минск) - 0:3,

"Полесье" (Гомельская обл.) - "Витовт" (Брестская обл.) - 0:0.

Старшая группа (2006-2007)

"Алмаз" (Гродно) - "Легионер Жодино" - 16:1,

"Сябры" (Минск) - "Юность" (Витебская обл.) - 7:1,

"Ветразь" (Могилевская обл.) - "Партизан" (Минск) - 4:5,

"Юниоры" (Гомельская обл.) - "Полесье" (Брестская обл.) - 2:2.

Девочки (2009-2011)

"Надежда" (Гродненская обл.) - "Городея" - 10:0,

"Орлята" (Минск) - "Шумилино" - 11:5,

"Торпедо" (Могилев) - "Олимпия" (Минск) - 1:13,

"Метеоры" (Гомель) - "Комета" (Брестская обл.) - 3:1.

После финиша группового этапа 19 марта пройдут стыковые матчи за итоговые места.

Этот финальный турнир должен был состояться в сентябре прошлого года, но в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на март 2021 года. В соревнованиях принимают участие только ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Традиционно организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-

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