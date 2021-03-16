Состоялись первые матчи финального этапа "Кожаного мяча"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня стартовал финальный этап республиканских футбольных соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результаты первого игрового дня:
Мальчики
Младшая группа (2010-2011 г.р.)
"Юность" (Гродненская обл.) - "Гайна" (Минская обл.) - 10:1,
"Спартак" (Минск) - "Поставы" - 9:0,
"Птичь" (Могилевская обл.) - "Партизан" (Минск) - 14:4,
"Юниоры" (Гомельская обл.) - "Жабинка" - 6:0.
Средняя группа (2008-2009)
"Медведи" (Гродненская обл.) - "Сатурн" (Минская обл.) - 13:0,
"Олимпия" (Минск) - "Лиозно" - 4:1,
"Торпедо" (Могилев) - "Фрунзенец" (Минск) - 0:3,
"Полесье" (Гомельская обл.) - "Витовт" (Брестская обл.) - 0:0.
Старшая группа (2006-2007)
"Алмаз" (Гродно) - "Легионер Жодино" - 16:1,
"Сябры" (Минск) - "Юность" (Витебская обл.) - 7:1,
"Ветразь" (Могилевская обл.) - "Партизан" (Минск) - 4:5,
"Юниоры" (Гомельская обл.) - "Полесье" (Брестская обл.) - 2:2.
Девочки (2009-2011)
"Надежда" (Гродненская обл.) - "Городея" - 10:0,
"Орлята" (Минск) - "Шумилино" - 11:5,
"Торпедо" (Могилев) - "Олимпия" (Минск) - 1:13,
"Метеоры" (Гомель) - "Комета" (Брестская обл.) - 3:1.
После финиша группового этапа 19 марта пройдут стыковые матчи за итоговые места.
Этот финальный турнир должен был состояться в сентябре прошлого года, но в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на март 2021 года. В соревнованиях принимают участие только ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.
Традиционно организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-