Сотрудники оргкомитета Игр в Токио возвращаются на работу в штаб-квартиру

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники оргкомитета Олимпиады в Токио возвращаются на работу в штаб-квартиру организации после двух месяцев работы на дому. Руководство пошло на такую меру после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил чрезвычайное положение в стране, введенное из-за коронавируса. Такая информация размещена на портале Inside the Games, сообщает БЕЛТА.
Оргкомитет решил постепенно перейти от дистанционной работы к офисной системе. Сообщается, что коллектив оргкомитета работает по принципу ротации, чтобы обеспечить пропускную способность офиса не более 50%. Cотрудники должны носить маски и следить за своей температурой, соблюдать правила социального дистанцирования. Рабочий день сотрудников оргкомитета рассчитан таким образом, чтобы позволить им избежать часа пик в общественном транспорте.
Дальнейшие шаги по отмене ограничений будут вводиться по мере улучшения контрольных показателей, объявленных правительством Японии и властями Токио.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-