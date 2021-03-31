Совет директоров КХЛ утвердил участников следующего сезона

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет директоров КХЛ утвердил состав участников следующего сезона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

По итогам совещания руководителей хоккейных клубов КХЛ было принято решение о том, что в сезоне-2021/2022 примет участие 24 клуба. В их числе и минское "Динамо". Кроме того, ожидается возвращение в число участников Лиги владивостокского "Адмирала", правда, с одним важным уточнением: дальневосточный клуб примет участие в турнире при условии погашения долгов за сезон-2017/2018.

Помимо минского и владивостокского клубов в КХЛ сезона 2021/2022 сыграют: "Авангард" (Омск), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Ак Барс"(Казань), "Амур" (Хабаровск), "Барыс" (Нур-Султан), "Витязь" (Московская область), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Рига), "Йокерит" (Хельсинки), "Куньлунь Ред Стар" (Пекин), "Локомотив" (Ярославль), "Металлург" (Магнитогорск), "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Северсталь" (Череповец), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Трактор" (Челябинск), ХК "Сочи" и ЦСКА (Москва).-0-