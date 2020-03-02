Совет ИИХФ на внеочередном заседании отменил шесть чемпионатов мира из-за эпидемии коронавируса

2 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. На очередном заседании Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) были отменены сразу шесть чемпионатов мира, которые должны были пройти в марте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из-за эпидемии коронавируса было решено не проводить планетарные форумы среди хоккеистов возрастной категории до 18-ти лет во втором (Группа А и Группа В) и третьем (Группа А и Группа В) дивизионах, а также первенства мира по женскому хоккею в первом (Группа В) и втором (Группа А) дивизионах.

Состязания парней в конце марта, начале апреля должны были принимать Эстония, Болгария, Турция и Люксембург. Принимающей стороной женских состязаний в аналогичные сроки должны были стать Польша и Испания.-0-