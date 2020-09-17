Совет IIHF создаст экспертную группу для рассмотрения вопросов проведения ЧМ-2021 по хоккею

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) создаст экспертную группу для рассмотрения вопросов проведения ЧМ-2021. Такая информация размещена на официальном сайте ФХРБ, сообщает БЕЛТА.

В письме, направленном в адрес IIHF, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что страна заинтересована в сохранении статуса соорганизатора чемпионата мира по хоккею 2021 года, при этом допустив потенциальную невозможность проведения турнира совместно с Минском, выступающим в качестве партнера по его организации. Кришьянис Кариньш призвал IIHF определить другую страну в качестве основного организатора чемпионата мира.

"Это первый случай, когда правительство страны-соорганизатора чемпионата мира выразило свое нежелание проводить турнир совместно с утвержденным партнером по политическим причинам, - заявил президент IIHF Рене Фазель. - Международная федерация хоккея глубоко обеспокоена последними событиями, произошедшими в Минске, но IIHF, будучи спортивной федерацией, а не политической организацией, не может переносить турнир по политически причинам. Тем не менее, IIHF несет ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья игроков, судей и зрителей каждого турнира. Этот сезон сам по себе является исключительным, сегодня нам уже пришлось отменить ряд турниров из-за COVID-19. Существует много факторов, влияющих на возможность проведения чемпионата мира, поэтому нам необходимо какое-то время для выработки комплексного подхода к безопасному проведению турнира".

Совет IIHF сформирует экспертную группу для полного анализа текущего статуса подготовки турнира и проведения консультаций с экспертами по вопросам финансирования и организации соревнований, медицинского сопровождения, маркетинга, спорта, юридического обеспечения, а также административным вопросам чемпионата мира. Им предстоит подготовить детальный отчет о ситуации с ЧМ-2021 и представить его совету организации на следующем заседании в ноябре.

"Задачей экспертной группы будет анализ всех потенциальных рисков, касающихся возможности Минска и Риги выступить организаторами турнира. Им предстоит подготовить рекомендации по оптимальной стратегии в отношении чемпионата мира", - сказал генсек Международной федерации хоккея с шайбой Хорст Лихтнер.

Конгресс IIHF, в состав которого входят все национальные ассоциации - члены Международной федерации хоккея с шайбой, принял решение отдать право проведения чемпионата мира Минску и Риге на годовом конгрессе IIHF 2017 года.-0-