Создается прецедент, при котором соревнования превращаются в инструмент раздора - оргкомитет по ЧМ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой сожалеет о принятом безосновательном решении ИИХФ о переносе из Беларуси этого турнира, сообщили БЕЛТА в оргкомитете.

"Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов. С момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира в нашей стране и уже провела значительную работу в этом направлении. За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов. Свидетельством тому является проведение в 2019 году II Европейских игр, которые наша страна гостеприимно приняла по просьбе Европейских олимпийских комитетов, - отмечается в сообщении. - Вместе с тем мы по-прежнему верим в главенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет еще более крепкой и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом".

Накануне Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею в этом году.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Организаторы чемпионата из Беларуси получат компенсации из-за лишения права провести первенство.-0-