Создан оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в Беларуси в 2022 году

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси в 2022 году этапа Кубка мира по биатлону создан распоряжением премьер-министра Беларуси Романа Головченко от 30 октября 2020 года №202, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Оргкомитету до 15 декабря 2020 года поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению этапа Кубка мира по биатлону.

Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, замами председателя - глава наблюдательного совета Белорусской федерации биатлона Валерий Вакульчик, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский.

В состав комитета также вошли представители Минздрава, Минкульта, Минлесхоза, Мининформа, Государственного таможенного комитета, Госпогранкомитета, телеканала "Беларусь 5", Миноблисполкома, Мингорисполкома, центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".-0-