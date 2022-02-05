Спарринг российских хоккеистов с Латвией отменен из-за ковидных проблем у латышей

5 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшний контрольный матч между российскими хоккеистами и командой Латвии был отменен из-за заражения коронавирусом нескольких хоккеистов, сообщает БЕЛТА.

Один из тренеров российской команды Сергей Федоров сказал, что отмена этого спарринга не является катастрофой. Вместо товарищеского матча российские хоккеисты провели двустороннюю встречу, еще раз опробовали игровые связи. Мужской хоккейный турнир пекинской Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля. На первом этапе российские хоккеисты сыграют в группе В вместе со сборными Чехии, Швейцарии и Дании. Составы остальных предварительных квартетов: А - Канада, США, Германия, Китай; С - Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.

В решающем поединке предыдущих Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 россияне одолели в овертайме команду Германии со счетом 3:2. Хоккеисты сборной Канады в матче за бронзовые награды со счетом 6:4 обыграли чехов.-0-