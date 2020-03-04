"Спартак" и "Зенит" стали первыми полуфиналистами Кубка России по футболу

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые полуфиналисты определилсь сегодня в розыгрыше Кубка России по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко уступал в первом тайме землякам из "Спартака" со счетом 0:2, но к перерыву восстановил равновесие - 2:2. Во втором тайме результат не изменился, а в дополнительное время шведский легионер Джордан Ларссон принес победу спартаковцам - 3:2. Белорусский форвард армейцев Илья Шкурин вышел на замену в начале овертайма.

Действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга проигрывал в Грозном местному "Ахмату", но сумел вырвать победу в дополнительное время - 2:1.

Сегодняший четвертьфинал, в котором ярославский "Шинник" должен был принимать екатеринбургский "Урал", перенесен на 18 марта из-за плохого качества газона.

Еще один поединок за выход в полуфинал кубкового розыгрыша между московским "Торпедо" и подмосковными "Химками" состоится 5 марта.-0-